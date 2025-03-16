Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Атлетіко та каталонська Барселона.

Мадридський Атлетіко та каталонська Барселона зіграють у двадцять восьмому турі іспанської Ла Ліги на Метрополітано.

Дієго Сімеоне, після поразки в дербі в Лізі чемпіонів УЄФА від Реала, залучив до стартового складу Ле Нормана до центру оборони, тоді як Ліно гратиме ліворуч у півзахисті.

Ганс-Дітер Флік, на тлі перемоги над лісабонською Бенфікою в тому ж турнірі (3:1), використав із перших хвилин Кубарсі до центру захисту, тоді як Касадо гратиме в опорній зоні.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Мандава — Сімеоне, Де Пауль, Барріос, Ліно — Грізманн, Альварес.

Запасні: Муссо, Гоміс, Хіменес, Аспілікуета, Моліна, Вітсель, Галан, Галлагер, Лемар, Рікельме, Серлот.



Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — Касадо, Ольмо, Педрі — Ямал, Левандовські, Рафінья.