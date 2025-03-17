Іспанія

Потужний сезон від 36-річного футболіста!

Нападник Барселони Роберт Левандовські забив свій 35-й гол у поточному сезоні.

36-річний футболіст допоміг "синьо-гранатовим" обіграти Атлетіко у виїзному поєдинку Ла Ліги (4:2). Поляк забив перший м'яч каталонського колективу на 72-й хвилині, поклавши початок камбеку. Тепер в активі форварда 35 точних ударів у 40 матчах нинішньої кампанії.

Як інформує Opta, Левандовські став першим після Мессі гравцем Барселони, який дістався позначки в 35 голів за один сезон. Аргентинець зробив це в кампанії-2020/21, останній перед відходом (38 голів у 47 іграх).

Нагадаємо, що Роберт приєднався до Барселони влітку 2023 року, перебравшись із Баварії.