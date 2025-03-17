Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Іспанії, що відбувся 16 березня 2025 року.

Мадридський Атлетіко у матчі 28 туру іспанської Ла Ліги на власному полі поступився каталонській Барселоні (2:4).

Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму, а на початку другого вже вели в два м’ячі за рахунком.

Однак за останні пів години ігрового часу команді Ганса-Дітера Фліка вдалось майже неможливе — забити одразу чотири голи на Метрополітано, два з яких припали на компенсований час.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетіко — Барселона у рамках 28-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Атлетіко — Барселона 2:4

Голи: Альварес, 45, Серлот, 72 — Левандовські, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямал, 90+2

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман, Ленгле, Мандава — Сімеоне (Хіменес, 79), Де Пауль (Моліна, 79), Барріос, Ліно (Галлагер, 60) — Грізманн (Рікельме, 87), Альварес (Серлот, 60).

Барселона: Щесни — Кунде (Араухо, 86), Кубарсі, Мартінес, Бальде (Мартін, 86) — Касадо (Гарсія, 67), Ольмо (Ферран, 67), Педрі (Гаві, 90+4) — Ямал, Левандовські, Рафінья.

Попередження: Мандава — Кубарсі, Бальде, Ямал