Іспанія

Керманич Атлетіко прокоментував поразку від Барселони.

Напередодні мадридський Атлетіко поступився каталонській Барселоні в рамках двадцять восьмого туру іспанської Ла Ліги на власному полі.

Атлетіко — Барселона 2:4 Відео голів та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне прокоментував виступ власної команди.

"Ми вітаємо суперника з тим, що він виявив силу в найважливіший момент гри. Ми втримували дуже хороший результат за ходом цієї гри, який у підсумку протримався не достатньо довго для того, щоб ми змогли набратись сил перед фінальним ривком.

Перший гол суперників додав їм енергії, упевненості, після чого стало ще більше атак з їхнього боку. У нас був шанс провести контратаку, але ми не намагались цього зробити, ми не знайшли той самий останній пас. Рахунок став 2:2, потім — 2:3, які стались через випадковий удар, що також є частиною гри.

Це було рівно так само, як ми виграли і зіграли внічию в Барселоні в цьому сезоні, аде цього разу вдача була на їхньому боці.

У Барселони ще залишається одна гра в запасі, і ніколи не знаєш, що може статись. У них є перевага — ми розуміємо реальний стан справ. Ми працюватимемо матч від матчу, думаючи про Еспаньйол — нашого наступного суперника, і будемо продовжувати в тому ж дусі до кінця.

Ми погано захищались у центрі поля, і Левандовські забив чудовий гол, коли рахунок став 2:1. Звичайно, це завдало нам болю. Це привело нас до такого сценарію.

Суперники в порядку — у них є команда, яка грає дуже добре, індивідуально, із неймовірним класом виконавців, і колективно вони грають добре. Ми дуже добре конкурували проти такого стилю, і це чи не єдина позитивна річ, яка залишилась після цієї гри.

Альварес? Пару днів тому у нього болів живіт, день тому у нього була температура, сьогодні вранці у нього були проблеми зі шлунком. Я не збирався його випускати, ми поговорили, і він був відданий справі, я зрозумів, що він віддав абсолютно все, що міг, і я вирішив випустити Серлота, він дуже добре справився і забив ще один гол.

Коли ми вели в рахунку 2:0, гра була у вирішальній стадії. Я не встиг до їхнього гола у відповідь і запізнився з появою Хіменеса на полі, я повинен був зробити це до того, як вони розвели м’яч із центру поля, але вони встигли забити гол. Ми обговорили цей момент, але потім прийшов і другий м’яч у наші ворота.

Гравці і команда в цілому змагалися на максимумі. Максимумі з того, що у нас є станом на зараз.

Це не питання везіння. Це трапляється через вольові якості. Ми були попереду за рахунком, а потім вони швидко знайшли гол у відповідь — 2:1, потім 2:2, потім 2:3. Але це не везіння для суперників. Якщо Ламін не пробив би, його б гола не відбулось. Я б не сказав, що це везіння.

Барселона — це команда, яка грає в найкращий у світі футбол, а також у них є чудові індивідуальні гравці. Вони також можуть забивати голи за допомогою навісних передач, половина їхніх голів була забита саме так, і це не виняток. Вони завантажують чужу штрафну. Гол Феррана стався завдяки тому, що вони відпрацювали це до автоматизму", — заявив аргентинський фахівець.

У наступному турі мадридський Атлетіко зіграє в гостях у каталонського Еспаньйола.