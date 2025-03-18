Центральний півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо тримав травму в матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Атлетіко (4:2).

Як повідомляє офіційний сайт Барселони, 21-річний іспанець пройшов додаткові медичні обстеження, які підтвердили частковий розрив зовнішньої бічної зв’язки правого коліна.

Гравець проходитиме консервативне лікування, а орієнтовний термін його відновлення складе близько двох місяців.

Цього сезону Марк Касадо відіграв за Барселону 36 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач. Раніше повідомлялося, що Алейш Гарсія замінить травмованого Касадо у збірній Іспанії.