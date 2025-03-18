Молодий хавбек отримав пошкодження коліна та проходитиме консервативне лікування.
Марк Касадо, Getty Images
18 березня 2025, 19:32
Центральний півзахисник каталонської Барселони Марк Касадо тримав травму в матчі 28-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Атлетіко (4:2).
Як повідомляє офіційний сайт Барселони, 21-річний іспанець пройшов додаткові медичні обстеження, які підтвердили частковий розрив зовнішньої бічної зв’язки правого коліна.
Гравець проходитиме консервативне лікування, а орієнтовний термін його відновлення складе близько двох місяців.