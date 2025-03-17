Ліга націй

Іспанці зіграють із Нідерландами у Лізі націй.

Півзахисник Барселони Марк Касадо не зможе допомогти збірній Іспанії у найближчих матчах Ліги націй проти Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба збірної.

21-річний хавбек отримав травму коліна у вчорашньому матчі іспанської Ла Ліги проти Атлетіко (4:2), після чого його замінили на 67 хвилині. Терміни його відновлення не називаються.

Замість нього в розташування національної команди було викликано півзахисника леверкузенського Баєра Алейша Гарсію.

Нинішнього сезону Касадо провів 36 матчів, у яких забив один гол та віддав шість асистів. На рахунку Гарсії 35 матчів, чотири голи та три асисти.

Нагадаємо, матчі між збірними Іспанії та Нідерландів відбудуться 20 та 23 березня.