Іспанці зіграють із Нідерландами у Лізі націй.
Алейш Гарсія, Getty Images
17 березня 2025, 15:47
Півзахисник Барселони Марк Касадо не зможе допомогти збірній Іспанії у найближчих матчах Ліги націй проти Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба збірної.
21-річний хавбек отримав травму коліна у вчорашньому матчі іспанської Ла Ліги проти Атлетіко (4:2), після чого його замінили на 67 хвилині. Терміни його відновлення не називаються.
Замість нього в розташування національної команди було викликано півзахисника леверкузенського Баєра Алейша Гарсію.
Нинішнього сезону Касадо провів 36 матчів, у яких забив один гол та віддав шість асистів. На рахунку Гарсії 35 матчів, чотири голи та три асисти.
Нагадаємо, матчі між збірними Іспанії та Нідерландів відбудуться 20 та 23 березня.