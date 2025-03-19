Іспанія

Тренер каталонців вірить у власну команду.

Каталонська Жирона в поточній кампанії явно не демонструє тих результатів, які були б подібними до успіхів команди зразка минулого сезону, за підсумками якого "червоно-білі" вперше в своїй історії пробились до Ліги чемпіонів УЄФА.

Нині ж команда Мічела недотягує навіть до єврокубкової зони, від якої відстає вже на 10 очок, перебуваючи на тринадцятій сходинці турнірної таблиці іспанської Ла Ліги.

Однак головний тренер усе одно вірить, що сезон для його колективу ще далекий від завершення.

"Я люблю гру, яка спрямована на атаку. Я бачив Мілан часів Саккі, Quinta del Buitre Реала та Deam Team, через яку Йоган Кройф свого часу привніс абсолютно нову атакувальну філософію. Це були мої джерела натхнення для розуміння гри і мого власного способу донести свою ідею до команди.

Моє бажання на завершення цього сезону? Я хочу, щоб станом на 30 червня Жирона знову була в учасником єврокубків.

Як тренери, ми маємо привілей мати роботу, де ми формуємо ідеї та сприяємо розвитку талантів. У своїй щоденній роботі з моїми підопічними я повинен слухати їх і створювати простір для діалогу, для зростання і творчості.

Звичайно, існують певні загальні бізнес-настанови для тренерів-початківців, але немає кращого способу реалізувати якісь ідеї, аніж працювати разом, тому що таким чином відчуття команди є тотальним, а фокус на меті — одностайним, так само як і бажання досягти її", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі на Жирону очікує гостьове каталонське дербі проти Барселони.