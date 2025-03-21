Іспанія

32-річному футболістові складно повернутися до колишніх кондицій.

Найближчим літом із Реала може піти захисник Давід Алаба. Тренерський штаб, як і раніше, вірить в австрійця, але керівники клубу вважають, що 32-річному футболістові буде складно повернутися до своєї найкращої форми.

Як повідомляє Defensa Central, Реал буде готовий продати Алабу влітку за невелику суму — за 5-6 мільйонів євро.

Водночас наголошується, що в Реалі поважають Алабу і розглянуть можливість його трансферу тільки за бажання гравця. При цьому клуб може заощадити 23 мільйони євро — саме стільки Давід отримає за сезон-2025/26, якщо залишиться до кінця контракту.

У червні Давід Алаба відзначить свій 33-й день народження.

Раніше повідомлялося, що у контракті Вінісіуса пропишуть особливий пункт про Саудівську Аравію.