32-річному футболістові складно повернутися до колишніх кондицій.
ДАВІД АЛАБА, GETTY IMAGES
21 березня 2025, 16:37
Найближчим літом із Реала може піти захисник Давід Алаба. Тренерський штаб, як і раніше, вірить в австрійця, але керівники клубу вважають, що 32-річному футболістові буде складно повернутися до своєї найкращої форми.
Як повідомляє Defensa Central, Реал буде готовий продати Алабу влітку за невелику суму — за 5-6 мільйонів євро.
Водночас наголошується, що в Реалі поважають Алабу і розглянуть можливість його трансферу тільки за бажання гравця. При цьому клуб може заощадити 23 мільйони євро — саме стільки Давід отримає за сезон-2025/26, якщо залишиться до кінця контракту.
У червні Давід Алаба відзначить свій 33-й день народження.
Раніше повідомлялося, що у контракті Вінісіуса пропишуть особливий пункт про Саудівську Аравію.