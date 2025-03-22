Досвідчений хавбек висловився про своє майбутнє.
Лука Модрич, getty images
22 березня 2025, 16:27
Поточний контракт центрального півзахисника Луки Модрича з мадридським Реалом спливає влітку 2025 року, тому існують питання щодо його майбутнього.
39-річний хорват заявив, що планує завершити кар'єру у складі "вершкових".
"Підписання нового контракту з Реалом? Не поспішаю з цим. Сезон ще довгий, у нас ще багато ігор. Тоді й побачимо.
Моя мрія зрозуміла – піти на пенсію у складі Реала Мадрид", — цитує слова Луки Модрича журналіст Фабріціо Романо.
У поточному сезоні Лука Модрич провів 44 матчів, в яких він забив 4 голи та віддав 7 асистів.