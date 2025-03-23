Іспанія

Каталонці можуть підписати гравця збірної Румунії.

Каталонська Барселона виявляє інтерес до правого захисника Райо Вальєкано та збірної Румунії Андрея Флоріна Раціу. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 26-річний футболіст може стати першим підписанням Барселони у літеє трансферне вікно.

Зазначається, що у контракті Раціу є "клаусула" — 25 млн. євро. "Синьо-гранатові" здатні витратити цю суму незважаючи на нинішній фінансовий стан клубу.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік вже схвалив підписання Раціу. Німецький фахівець відзначає універсальність захисника Райо Вальєкано, здатного грати за різних тактичних схем.

Цього сезону Андрей Раціу відіграв за Райо Вальєкано 27 матчів, забив два голи та віддав три результативні передачі.