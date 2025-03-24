Іспанія

"Блаугранас" зможуть розраховувати на іспанського захисника.

Центральний захисник Барселони Іньїго Мартінес повернувся до загальної групи після відновлення від м'язової травми. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Через ушкодження 32-річний футболіст пропустив матчі Ліги націй у складі збірної Іспанії — тепер він тренується у звичному режимі разом із командою.

Нагадаємо, у наступному поєдинку на Барселону чекає каталонське дербі з Жироною, яке відбудеться 30 березня.