Футболісти Реала можуть зіграти у квітневих матчах Ліги чемпіонів та Ла Ліги.
Дані Себальйос, Getty Images
25 березня 2025, 19:12
Захисник Реала Ферлан Менді та півзахисник Дані Себальос близькі до повернення на поле після травм. Про це повідомляє журналіст Cope Мельхор Руїс.
Менді планує повернутися 8 квітня – у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала. Себальос же може відновитися до 13 квітня, щоб зіграти в поєдинку Ла Ліги проти Алавеса.
Реал розраховує на обох гравців у вирішальній частині сезону, адже команда продовжує боротьбу за титули на кількох фронтах.