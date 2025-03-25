Іспанія

Футболісти Реала можуть зіграти у квітневих матчах Ліги чемпіонів та Ла Ліги.

Захисник Реала Ферлан Менді та півзахисник Дані Себальос близькі до повернення на поле після травм. Про це повідомляє журналіст Cope Мельхор Руїс.

Менді планує повернутися 8 квітня – у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала. Себальос же може відновитися до 13 квітня, щоб зіграти в поєдинку Ла Ліги проти Алавеса.

Реал розраховує на обох гравців у вирішальній частині сезону, адже команда продовжує боротьбу за титули на кількох фронтах.