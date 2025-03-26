Іспанія

Керманич каталонців висловив незадоволення щільним календарем та відсутністю належного відпочинку для гравців

Напередодні матчу Барселона – Осасуна головний тренер каталонців Гансі Флік відкрито висловив своє невдоволення через напружений графік команди.

Особливо німець розкритикував проведення гри в четвер, а також пізній час початку виїзного поєдинку проти Леганеса. Утім, фахівець вирішив уникнути порівнянь з мадридським Реалом, який відмовився грати з інтервалом меншим за 72 години.

"Ми – Барса, а не Реал Мадрид. І я цим пишаюся.

Гравці повернулися з національних команд, але ми маємо грати цей матч. Ми не можемо обговорювати, що вони робили у збірних, можемо говорити лише про Осасуну. Але чи це правильний момент для цієї гри? Ні, не правильний.

Завжди, коли ми граємо виїзні матчі о 21:00, повертаємося додому глибокої ночі, і гравці не мають часу на відновлення. Я цим незадоволений, особливо коли бачу, як це організовано в інших лігах. Йдеться не тільки про Барсу та Реал, а про захист усіх команд Ла Ліги. Не можу це змінити, але це моя думка: треба гарантувати гравцям достатній відпочинок", — цитує слова Гансі Фліка Mundo Deportivo.

Перенесений поєдинок Ла Ліги Барселона — Осасуна відбудеться завтра, 27 березня, о 22:00 за київським часом.