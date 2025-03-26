Іспанія

Італійський фахівець готовий розглянути пропозицію "селесао", але тільки після літнього КЧС-2025.

Бразильська конфедерація футболу (CBF) після нищівної поразки від Аргентини (1:4) поновила контакти з керманичем мадридського Реала Карло Анчелотті щодо можливого призначення його головним тренером національної команди. Президент CBF Едналдо Родрігес розглядає італійця як найбільш пріоритетного кандидата на зміну Дорівалу Жуніору, — повідомляє ge.globo.

За інформацією джерела, Анчелотті позитивно сприйняв пропозицію, але дав зрозуміти, що будь-які переговори можливі лише після завершення Клубного чемпіонату світу, який Реал Мадрид проведе в червні-липні в США.

До того часу Бразилія має зіграти матчі відбору на ЧС-2026 проти Еквадору та Парагваю, і CBF вирішує, чи зберегти Дорівала або довірити команду тимчасовому наставнику.

Зазначається, що хоча офіційно переговори не підтверджуються, в кулуарах як у Ріо-де-Жанейро, так і в Мадриді інформація про контакти підтверджується кількома джерелами. У Іспанії вважають, що Анчелотті може залишити Реал після Клубного чемпіонату світу, попри наявність контракту до 2026 року.

CBF не поспішає розглядати альтернативні варіанти на посаду головного тренера "селесао", поки не вичерпає можливості домовитися з Карло Анчелотті.