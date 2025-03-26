Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Скалоні не побачила конкуренції у відбірковому циклі.

Ще до початку матчу кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Бразилії вночі за європейським часом збірна Аргентини достроково здобула перепустку на мундіаль.

А вже потім команда Ліонеля Скалоні влаштувала шоу на Монументалі в Буенос-Айресі з трьома голами у ворота надпринципових суперників у першому таймі.

Бразильці відповіли до перерви лише раз, а в другому таймі пропустили знову, і на цьому їхні шанси в цій грі було вичерпано.

Аргентина — Бразилія 4:1

Голи: Альварес, 4, Енцо, 12, Мак Аллістер, 37, Сімеоне, 71 — Кунья, 26

Аргентина: Мартінес — Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко (Медіна, 76) — Паредес (Паласіос, 82) — Де Пауль, Енцо, Мак Аллістер (Пас, 76), Альмада (Сімеоне, 68) — Альварес (Корреа, 82).

Бразилія: Бенто — Веслі, Габріел, Мурілло (Ортіз, 46), Арана — Андре (Едерсон, 84), Жоелінтон (Гомес, 46) — Рафінья, Родріго (Ендрік, 46), Вінісіус Жуніор — Кунья (Савіо, 69).

Попередження: Тальяфіко, Альмада, Отаменді, Де Пауль, Енцо — Мурілло, Рафінья, Андре, Ортіз, Ендрік