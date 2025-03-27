Іспанія

Цікавий хід каталонців.

Каталонська Барселона має намір продовжити контракт зі своїм вихованцем Ансу Фаті. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу не розраховує на 22-річного іспанця, однак готове запропонувати йому нову трудову угоду на п'ять років для виконання вимог фінансового фейр-плей.

Зазначається, що цю схему використовували під час продовження контракту з колишнім захисником "синьо-гранатових" Самуелем Умтіті у 2022 році. Ця угода дозволить Барселоні реєструвати нових гравців, які будуть придбані під час літнього трансферного вікна.

Наразі Фаті є третім найбільш високооплачуваним футболістом Барселони, більше нього заробляють лише Роберт Левандовські та Френкі де Йонг. Він має зарплатню в 13 млн. євро на рік. За потенційно новим контрактом Фаті зароблятиме 5,2 млн. євро за сезон.

Цього сезону Ансу Фаті відіграв за Барселону 187 хвилин.