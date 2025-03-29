Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 29 березня, розпочавшись о 22:00.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на своєму полі прийме Леганес.

Реал Мадрид — Леганес

Субота, 29 березня, 22:00, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — П. Фуентес

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Реал Мадрид продовжує гонитву за чемпіонським титулом, і черговим випробуванням для команди Карло Анчелотті стане домашній матч проти Леганеса. Наразі мадридці йдуть на другому місці в таблиці Ла Ліги, маючи 60 очок після 28 турів. Вони поступаються лідеру Барселоні в три очки.

Королівський клуб перебуває у відмінній формі, здобувши чотири перемоги поспіль у всіх турнірах. В останньому матчі перед міжнародною паузою Реал обіграв Вільярреал із рахунком 2:1 завдяки дублю Кіліана Мбаппе. Команда продовжує боротися за три трофеї: попереду чвертьфінал Ліги чемпіонів проти Арсеналу і матч-відповідь із Реал Сосьєдад у півфіналі Кубка Іспанії. Хоча Реал не можна назвати бездоганним у цьому сезоні, команда все одно зберігає шанси на тріумф одразу в кількох турнірах.

Домашня статистика Реала вражає: на Сантьяго Бернабеу команда набрала 34 очки в 13 матчах. Це найкращий результат у лізі. Водночас Леганес слабко виступає на виїзді, маючи лише 10 очок у 14 гостьових зустрічах. Історія очних протистоянь також не обіцяє гостям нічого хорошого. У дев'яти матчах Ла Ліги проти Реала вони не здобули жодної перемоги, зігравши внічию лише двічі, причому обидва рази — на своєму полі. Цього сезону команди зустрічалися вже двічі: Реал упевнено переміг 3:0 у чемпіонаті та вирвав перемогу 3:2 у чвертьфіналі Кубка Короля.

Однак Леганес уже доводив, що здатен на несподівані результати. У грудні команда сенсаційно обіграла Барселону на Камп Ноу з рахунком 1:0. Щоправда, після зимової перерви справи у підопічних Борхи Хіменеса йдуть не так гладко. Вони стартували в березні з перемоги над Хетафе, але потім програли Сельті та Бетісу. Нині Леганес перебуває в зоні вильоту, маючи стільки ж очок, скільки й 17-й у таблиці Алавес.

Для Реала цей матч важливий у контексті боротьби за чемпіонство. Якщо команда хоче продовжувати чинити тиск на Барселону, їй не можна втрачати очки проти аутсайдера. Однак Леганес, не маючи нічого втрачати, може зіграти розкуто і спробувати скористатися втомою лідерів Реала після матчів збірних. Можливо, Анчелотті зробить ротацію складу, що може дати гостям шанс нав'язати боротьбу.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Лунін — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Гарсія — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Леганес: Дмитрович — Росьє, Гонсалес, Настасич, Ернандес — Крус, Родрігес, Тапіа, Сіссе, Брашанач — Раба.

Поточна форма

Очні зустрічі