Іспанія

Справу бразильця закрито.

Колишнього захисника каталонської Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса виправдали у справі про згвалтування. Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

За інформацією джерела, Верховний суд Каталонії розглянув справу Дані Алвеса та скасував вирок першої інстанції через нестачу доказів. У вироку вказується, що наявних фактів злочину недостатньо, щоб знехтувати презумпцією невинуватості.

Суд відхилив апеляцію прокуратури, яка просила збільшити термін покарання до 9 років, і апеляцію з боку жертви, яка просила збільшити термін покарання до 12 років.

Нагадаємо, 20 січня 2023 року Дані Алвеса заарештували за підозрою в сексуальному насильстві. У березні 2024-го року бразильця визнали винним і засудили до 4,5 років в'язниці. Юридична команда Алвеса подала апеляцію на це рішення, завдяки чому наприкінці березня він вийшов на свободу під заставу в розмірі одного млн. євро.