Іспанія

Іспанець пропустить три тижні через пошкодження.

Півзахисник Барселони Дані Ольмо буде відсутній через травму три тижні.

Нагадаємо, футболіст отримав травму в матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги проти Осасуни. Гравця замінили вже на 28-й хвилині зустрічі. Раніше повідомлялося, що травма несерйозна, проте в клубі заявили, що Ольмо вибув на три тижні.

У поточному сезоні футболіст провів 28 матчів у всіх клубних турнірах, у яких забив вісім м'ячів і зробив п'ять гольових передач. Поточний контракт Ольмо з клубом розрахований до 30 червня 2030 року. Трансферна вартість футболіста становить 60 млн євро.

Зазначимо, що частину сезону Ольмо не грав через рішення футбольної федерації щодо Барселони через виявлені фінансові порушення.