Іспанія

Керманич Реала висловився про кадрову ситуацію в команді.

Напередодні стала відома заявка мадридського Реала на майбутній матч 29-го туру іспанської Ла Ліги проти Леганеса, в яку не потрапив основний голкіпер "вершкових" Тібо Куртуа, на відміну від українського воротаря Андрія Луніна.

За словами наставника Реала Карло Анчелотті, бельгійський голкіпер має невелике пошкодження, але незабаром зможе повернутися до тренувань.

"У Куртуа невелике пошкодження, за кілька днів він зможе відновитися. А повернення Менді та Себальйоса ми очікуємо на перший матч Ліги чемпіонів проти Арсеналу", — цитує слова Анчелотті Mundo Deportivo.

Матч Реал Мадрид — Леганес відбудеться в суботу, 29 березня о 22:00 за київським часом.