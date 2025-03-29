Іспанія

Форвард може непогано підзаробити на успіхах команди.

Польський нападник Роберт Левандовські не зупиняє свою бомбардирську історію та продовжує допомагати каталонській Барселоні виконувати її завдання на поточний сезон.

36-річний виконавець за 41 матч поточної кампанії забив 36 голів та віддав три гольові передачі — красномовні показники, які допомагають йому триматись на вершині бомбардирських перегонів Ла Ліги, зокрема.

Тим часом "блаугранас" перебувають на лідерській позицій в чемпіонаті, готуються до матчу-відповіді півфіналу Кубка Іспанії на полі мадридського Атлетіко, а також уже дістались чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА та посеред зими виграли Суперкубок Іспанії.

Є всі підстави вважати, що команда Ганса-Дітера Фліка претендує на перемогу в усіх цих турнірах.

І це також було б вигідно особисто для Левандовські з фінансової точки зору.

Іспанські ЗМІ дізнались про бонуси, які може отримати футболіст за досягнення команди в сезоні.

Ідеться про 600 тис. євро за перемогу в чемпіонаті, 800 тис. євро за дубль на внутрішній арені, 1 млн євро за перемогу в Лізі чемпіонів УЄФА, тоді як усі три трофеї забезпечать поляку ще 2 млн євро.