Іспанія

Українець скоріш за все гратиме з перших хвилин проти Леганеса.

Головний тренер іспанського Леганеса Борха Хіменес висловився про українського воротаря Андрія Луніна напередодні матчу 29-го туру Ла Ліги з мадридським Реалом. Його слова наводить Deporteson.

"На мою думку Куртуа — один з найкращих воротарів у світі, але Лунін довів, що може його замінити. Він неймовірно добре виступив минулого року і є гравцем збірної. Я думаю, що вони обидва чудові воротарі, як і всі гравці в Реалі. Це не та втрата, яка буде помітною.

Залишитися у Ла Лізі — це те, за що ми боремося. Це наша головна мета, і ми дуже зосереджені на ній. Ми перемагали Барселону та Атлетіко, які разом з Реалом є найсильнішими командами в чемпіонаті. Тому в нас є шанс знову всіх здивувати.