Колектив Дієго Сімеоне допустив осічку.
Еспаньйол - Атлетіко, Getty Images
29 березня 2025, 19:17
У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги Еспаньйол на своєму полі приймав Атлетіко.
На 38-й хвилині гри Сезар Аспілікуета відзначився відмінним дальнім ударом, але потім на 71-й хвилині гості пропустили з пенальті, і матч так і завершився нічиєю — 1:1.
Еспаньйол — Атлетіко 1:1
Голи: Пуадо, 71 (пен) - Аспілікуета, 38
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Каррерас (Рока, 62), Гонсалес (Калеро, 84), Лосано (Веліс, 46), Пуадо (Агуадо, 90) — Крал (Еспосіто, 62), Фернандес (Мілья, 78)
Атлетіко: Облак — Льоренте, Ле Норман (Марія Хіменес, 28), Ленгле, Аспілікуета (Мандава, 81) — Сімеоне (Моліна, 64), Барріос, Галлагер (Рікельме, 81), Ліно (Де Пауль, 46) — Грізманн, Серлот (Альварес, 64)
Попередження: Кумбулла, Веліс — Хіменес.