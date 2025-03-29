Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють мадридський Реал та Леганес.

Мадридський Реал та Леганес зіграють у двадцять дев'ятому турі іспанської Ла Ліги а Сантьяго Бернабеу.

Карло Анчелотті, після перемоги над Вільярреалом (2:1), залучив до стартового складу Андрія Луніна в рамці воріт, тоді як Рюдігер гратиме в центрі оборони, Модрич повернеться до опорної зони, а Гюлер розташується праворуч в атаці.

Реал: Лунін — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Ф. Гарсія — Модрич, Камавінга — Гюлер, Беллінгем, Діас — Мбаппе.

Запасні: Фран, Местре, Алаба, Вінісіус, Вальверде, Родріго, Чуамені, Ендрік, Вальєхо, Агуадо.

Гра Реал — Леганес почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.