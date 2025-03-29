У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги Алавес на своєму полі приймав Райо Вальєкано.

Гості забили два голи і здобули впевнену перемогу.

Алавес — Райо Вальєкано 0:2
Голи: Сісс, 2, Діас, 58

Алавес: Сівера — Теналья, Абкар, Моуріньо, Санчес (Вільялібре, 90) — Бланко — Кабанес (Вісенте, 46), Жордан, Гуріді, Аленья — Гарсія

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Пелайо, Ернандес, Чаваррія — Де Фрутос, Лопес, Сісс, Гарсія — Нтека (Діас, 54), Трехо (Еспіно, 54)

Попередження: Кабанес, Моуріньо — Пелайо, Нтека, Валентін.