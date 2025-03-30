Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Вільярреал у матчі 29 туру іспанської Ла Ліги у гостях здобув перемогу над Хетафе з рахунком 2:1.

"Жовта субмарина" відкрила рахунок на 15 хвилині зусиллями Айосе Переса, але потім на 29 хвилині господарі поля зрівняли рахунок завдяки влучному удару Карлеса Переса.

Проте через чотири хвилини гості знову повели у рахунку, а автором, як виявилося переможного гола, став Тьєрно Баррі, якому асистував Айосе.

Таким чином, Вільярреал переміг після двох поразок поспіль у Ла Лізі, а для Хетафе перервалася серія з двох перемог поспіль.

Після 28 турів Вільярреал набрав 47 очок і посідає п'яте місце в Ла Лізі, а у Хетафе — 36 балів та 12 рядок.

Хетафе — Вільярреал 1:2

Голи: Перес, 29, 15 - Баррі, 33

Хетафе: Сорія — Іглесіас (Бернат, 46), Дуарте, Альдерете (Ньйом, 80), Ріко — Арамбаррі, Джене, Мілья, да Кошта (Майораль, 46) — Хуанмі (Федеріко, 67), Перес (Родрігес, 67).

Вільярреал: Жуніор — Наварро, Камбвала (Кошта, 46), Фойт, Кардона — Б'юкенен (Піно, 67), Парехо, Комесанья, Баена — Баррі (Морено, 76), Перес.

Попередження: Ріко — Камбвала, Кардона, Комесанья, Жуніор.