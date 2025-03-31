Іспанія

"Зелено-білі" перервали свою 12-матчеву серію з невдач у дербі.

У рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Реал Бетіс приймав Севілью на Естадіо Беніто Вільямарін.

Рахунок у принциповому протистоянні було відкрито зусиллями Рубена Варгаса, але господарі поля відповіли йому результативними ударами Джонні Кардосо й Кучо ще до завершення першого тайму. У підсумку, гості так і не зуміли уникнути поразки.

Для "зелено-білих" це перша з вересня 2018 року звитяга в дербі саме в чемпіонаті Іспанії.

Реал Бетіс із 47-ма очками йде шостим у турнірній таблиці, тоді як Севілья з 36-ма заліковими балами перебуває на 11-й сходинці.

Реал Бетіс — Севілья 2:1

Голи: Дж. Кардосо, 25, Кучо, 45+3 — Варгас, 17

Реал Бетіс: Адріан — Сабалі, Бартра, Льоренте, Р. Родрігес — Дж. Кардосо, Форнальс (Альтіміра, 87) — Антоні, Іско (Ло Чельсо, 71), Х. Родрігес (Руїбаль, 66) — Кучо (Бакамбу, 87)

Севілья: Нюланд — Кармона (С. Ньїгес, 66), Баде, Салас, Педроса — Локонга (Ідумбо, 85), Гудель (П. Фернандес, 76), Санчес — Лукебакіо, Ромеро (Адамс, 66), Варгас (Еджуке, 76)

Попередження: Адріан, Іско, Ло Чельсо, Дж. Кардосо — Кармона, Баде, П. Фернандес, С. Ньїгес