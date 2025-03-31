Іспанія

Поляк не збирається найближчим часом завершувати ігрову кар'єру.

Нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські прокоментував перемогу над Жироною (4:1) в рамках 29-го туру іспанської Ла Ліги та висловився про своє майбутнє. Його слова наводить Marca.

"В першому таймі ми контролювали гру, але нам не вистачало останнього пасу. По перерві ми стали діяти агресивніше і створили більше моментів. Забили кілька голів, і це важливо, адже якщо не вдається відзначитися на початку, потрібно зберігати спокій і дотримуватися плану. Якщо забиваєш чотири голи, завжди можна сказати, що провів дуже хороший матч.

Багато хто говорить про мій вік, але я знаю, що працюю так само, як і раніше. Хочу грати ще кілька років на найвищому рівні. Фізично я дуже добре почуваюся. У плані показників немає різниці між тим, що було кілька років тому, і зараз.

Ми знаємо, що будемо грати на високому рівні до самого кінця. Якщо залишимося зосереджені, як у цій грі, то станемо дуже небезпечними. Для мене найголовніше — це те, що я маю робити для команди. Знаю, що, забивши два голи, допомагаю їй. Для нападника важливо мати впевненість. Якщо я у штрафному майданчику або поруч, то, отримавши м'яч, завжди думаю про гол", — заявив Левандовські.

Цього сезону Роберт Левандовські відіграв за Барселону 42 матчі, забив 38 голів та віддав 3 результативні передачі.