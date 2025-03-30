Іспанія

Зараз на рахунку досвідченого поляка 38 голів і три асисти.

Дубль центрального нападника Роберта Левандовські допоміг Барселоні знову розбити Жирону в каталонському дербі.

Барселона — Жирона 4:1 Відео голів та огляд матчу 30.03.2025

Таким чином 36-річний поляк перетнув позначку в 40 результативних дій за сезон-2024/25 у всіх турнірах на клубному рівні. На рахунку Левандовські 38 голів і три асисти в 42-х поєдинках.

Зазначимо, що протягом минулої кампанії Роберт відзначився 26-ма голами й дев'ятьма асистами в 49-ти матчах, тоді як у дебютному сезоні (2022-23) в якості гравця "блаугранас" — 33-ма голами й вісьмома асистами в 46-ти зустрічах.

Раніше стало відомо, якими будуть бонуси для досвідченого поляка за досягнення Барселони в ході поточної кампанії.