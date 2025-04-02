У цьому матчі може свій шанс может отримати український воротар каталонської команди.
Віктор Циганков, Getty Images
02 квітня 2025, 14:50
Сьогодні, 2 квітня, Жирона зіграє матч Кубка Каталонії, у якому суперником буде Андорра.
У заявку команди Мічела не потрапив український вінгер Віктор Циганков, як і багато інших гравців основної обойми.
Водночас у цій зустрічі свій шанс може отримати український воротар Владислав Крапивцов.
Матч Жирона – Андорра розпочнеться о 20:00 за Києвом. У фіналі турніру переможець цієї пари зіграє проти Еспаньйола.