Іспанія

У цьому матчі може свій шанс может отримати український воротар каталонської команди.

Сьогодні, 2 квітня, Жирона зіграє матч Кубка Каталонії, у якому суперником буде Андорра.

У заявку команди Мічела не потрапив український вінгер Віктор Циганков, як і багато інших гравців основної обойми.

Водночас у цій зустрічі свій шанс може отримати український воротар Владислав Крапивцов.

Матч Жирона – Андорра розпочнеться о 20:00 за Києвом. У фіналі турніру переможець цієї пари зіграє проти Еспаньйола.