Іспанія

Тренер розкритикував футболістів.

Тренер Жирони Мічел прокоментував поразку від Барселони (1:4) в матчі Ла ліги.

"Барселона зіграла чудово. Особливо у першому таймі, коли ми не могли вийти зі штрафного та зв'язати навіть дві передачі. У нас у цьому матчі не було гравців, здатних протистояти такій Барселоні, зокрема психологічно. Ми страждали на полі, шансів на успіх не було.

"У нас уже сім матчів без перемог. Думаю, ми заслужили набрати більше очок за цей період, тож тепер потрібно обов'язково обіграти Алавес у новому турі. Це домашній матч перед нашими фанами", – сказав Мічел.

Жирона займає 13-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги сезону 2024/2025. Після 29 зіграних матчів команда має дев'ять перемог, сім нічиїх та 13 поразок, із загальною різницею м'ячів 37 забитих та 45 пропущених.