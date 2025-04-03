Іспанія

Справа бразильця набуває нового повороту.

Прокуратура Каталонії подасть касаційну скаргу до Верховного суду Іспанії на рішення, яке виправдовує колишнього захисника Барселони та збірної Бразилії Дані Алвеса у справі про зґвалтування. Про це повідомляє Mundo Deportivo

За інформацією джерела, на думку прокуратури, скасування обвинувального вироку бразильця порушує конституційні норми і принципи Кримінального кодексу Іспанії.

Зазначимо, що Верховний суд Каталонії виправдав Дані Алвеса у справі про згвалтування в одному з нічних клубів Барселони, ґрунтуючись на принципі презумпції невинуватості.

Нагадаємо, 20-го січня 2023 року Дані Алвеса заарештували за підозрою в сексуальному насильстві. У березні 2024-го року бразильця визнали винним і засудили до 4,5 років в'язниці. Юридична команда Алвеса подала апеляцію на це рішення, завдяки чому наприкінці березня він вийшов на свободу під заставу в розмірі одного млн. євро.