Бразилець вже на свободі.
Алвес, getty images
05 квітня 2024, 22:40
Колишній захисник збірної Бразилії та каталонської Барселони Дані Алвес розповів про своє життя після того, як його звинуватили у зґвалтуванні дівчини і засудили до 4,5 років в'язниці. Його слова наводить El Periodico.
"Щоп'ятниці я приходжу до суду для того, щоб відмітитися. На цьому все, більше мені особливо нічого робити.
Матч, у якому мені необхідно зіграти, проходить у залі суду, але я поняття не маю, як довго він може тривати.
Життя у в'язниці? Де б я не опинився, я виживу. Я пристосовуюся до всього, адже не місце робить людину, а людина місце. Зараз я почуваюся добре та спокійно", — заявив Алвес.