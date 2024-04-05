Іспанія

Бразилець вже на свободі.

Колишній захисник збірної Бразилії та каталонської Барселони Дані Алвес розповів про своє життя після того, як його звинуватили у зґвалтуванні дівчини і засудили до 4,5 років в'язниці. Його слова наводить El Periodico.

"Щоп'ятниці я приходжу до суду для того, щоб відмітитися. На цьому все, більше мені особливо нічого робити.

Матч, у якому мені необхідно зіграти, проходить у залі суду, але я поняття не маю, як довго він може тривати.

Життя у в'язниці? Де б я не опинився, я виживу. Я пристосовуюся до всього, адже не місце робить людину, а людина місце. Зараз я почуваюся добре та спокійно", — заявив Алвес.