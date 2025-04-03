Іспанія

Керманич Барселони прокоментував перемогу над Атлетіко.

Напередодні каталонська Барселона обіграла мадридський Атлетіко в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії та вийшла до наступного раунду змагань.

Атлетіко Мадрид — Барселона 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував виступ власної команди.

"Ми добре захищались і загалом дуже добре грали. Кожен може пишатись цією командою так, як це робимо ми, тренери.

Атлетіко — чудова команда, але й ми значно покращились, у порівнянні з першою грою. Це було нелегко зробити, а особливо тут — на цій чудовій арені. Усі гравці суперники зіграли добре, але ми їх контролювали.

Фінал? Спочатку у попереду нас є кілька важливих ігор, і зокрема на цих вихідних ми граємо з Бетісом.

Требл? Мріяти — це добре, мріяти ніхто не забороняє. Але ми повинні бути сконцентрованими, залишатись зосередженими і багато працювати, і ми це зробимо.

Це нелегко, тому що завтра ми приїдемо додому о третій-четвертій годині ранку, і у нас не буде можливості відпочити, гравці роз'їдуться по домівках, недовго посплять, а потім нам знову доведеться тренуватись. Ми повинні відновлюватись, відновлюватись, відновлюватись, відновлюватись, відновлюватись, а потім подивимось, що можна зробити проти Бетіса.

Це — нормальна річ для наступних кількох тижнів, це наша робота.

Я завжди мислю позитивно. Я повинен сказати, що після перерви ми значно покращились. У кожній грі і на кожному тренуванні видно, що команда вірить у наш стиль, у те, як ми хочемо грати. І, звичайно, я думаю, що гра проти Атлетіко перед різдвяною перервою стала хорошим поворотним моментом.

Я сказав команді, що я дуже задоволений тим, як ми грали. Ми були у фантастичній формі, і так є і зараз. І я дуже щасливий, я ціную це, тому що ми грали дуже хоробро в першому таймі. У другому таймі ми трохи постраждали від їхньої атаки, але всі захисники зробили хорошу роботу. Так що все добре.

Нелегко зберегти чистий аркуш і перемогти тут, тому що я думаю, що Атлетіко — одна з найкращих команд не тільки в Іспанії, але й у Європі. І ми щасливі від цього.

Мене оточує хороша команда і, звичайно, хороші гравці, дуже професійні гравці. Я думаю, що клуб може ними пишатись, і вболівальники, я думаю, також пишаються тим, як команда грала сьогодні ввечері і вийшла до фіналу. Це фантастика. Це завжди стосується команди. А команда — це не тільки 11 гравців, а ще й лава запасних.

Що я ціную, так це те, що кожен гравець, який виходив на поле, віддався на повну, і саме так ми хочемо грати. Тож усі на місці, усі дуже добре виконують свою роботу, і саме так працює успішна команда. І це дуже важливо.

Ви можете бачити, наскільки зазвичай сильний Атлетіко, коли вони знаходяться на флангах і мають можливість перейти в атаку. Вони дуже небезпечні гравці, із нападниками в зонах поміж захисниками, але ми добре захищались. І я думаю, що це також частина гри, частина матчу, що ви повинні захищатись, і ми впорались із цим чудово.

Я думаю, що четвірка позаду, а також півзахист і нападники були залучені до оборони. Я думаю, що з Еріком Гарсією ми маємо трохи більше стабільності в обороні, і це те, що нам було потрібно в другому таймі. Також сьогодні Френкі де Йонг і Педрі зіграли фантастичну гру, вони були дуже сміливими в боротьбі з м'ячем, тримали м'яч у своїх руках, і це було дуже добре", — заявив німецький фахівець.

У фінальному матчі каталонська Барселона зіграє проти мадридського Реала в Севільї 26 квітня.