Іспанія

Захисник Атлетіко прокоментував поразку від Барселони.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився каталонській Барселоні в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії на власному полі та вилетів із змагань.

Атлетіко Мадрид — Барселона 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії

Після завершення гри захисник "матрацників" Хосе Марія Хіменес прокоментував виступ власної команди.

"Чого нам не вистачило? Я думаю, що нам не вистачило розпочати перший тайм так, як ми розпочали другий. У другому таймі ми показали чудову гру.

Мені шкода через це, тому що ми не знайшли ту манеру гри, той спокій, щоб вийти до наступного раунду. Суперники зрештою забили нам гол і, очевидно, вони зіграли в дуже хороший футбол.

Гравці Барселони постійно контролюють вас, у них завжди є зайва людина в пресингу. Але з часом ми почали грати краще.

Я хотів би подякувати всім людям, які підтримували нас упродовж усього Кубку. Нам зараз так само сумно, як і їм. Тепер давайте піднімемо голову і завершимо сезон найкращим чином. Давайте продовжувати.

Це реальність — треба раціонально мислити і розуміти, що ми вже зайшли далеко, але ми будемо намагатись боротись до кінця. Потім ми пройдемо через усі ці випробування і зможемо побачити, чи був сезон хорошим, чи не дуже.

Фанати завжди були поруч із нам, коли ми їх потребуємо. Ми дуже дякуємо їм від щирого серця, тому що ми відчуваємо їх підтримку та потребуємо її. Вони завжди були на висоті. Ми просимо вибачення за ті моменти, коли ми не знали, як бути на висоті безпосередньо на полі. Треба донести до них, що разом ми набагато сильніші, і так має бути завжди. Я сподіваюсь, що так буде завжди", — заявив уругвайський фахівець.

У фінальному матчі каталонська Барселона зіграє проти мадридського Реала в Севільї 26 квітня.