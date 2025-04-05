Іспанія

Український вінгер вийшов на 68 хвилині, але на результат вплинути не зміг.

У матчі 30 туру Ла Ліги Жирона зазнала мінімальної поразки від Алавеса з рахунком 0:1.

Єдиний гол у зустрічі на 61-й хвилині забив Карлос Вісенте, скориставшись помилкою в обороні господарів.

Каталонці володіли ініціативою, проте не змогли реалізувати створені моменти.

У другому таймі головний тренер Жирони Мічел випустив на поле одразу кількох свіжих гравців, серед яких був і українець Віктор Циганков. Утім, переламати хід гри йому не вдалося.

Жирона — Алавес 0:1

Гол: Вісенте, 61

Жирона: Гассаніга — Франсес, Блінд, Крейчі, Гутьєррес (Порту, 80) — Аспрілья, Ромеу (Мело, 68), Еррера, ван де Бек (Стуані, 68), Данжума — Руїс (Циганков, 68)

Алавес: Сівера — Моуріньо, Абкар, Діарра, Санчес — Жордан (Гевара, 73), Бланко, Гуріді (Аленья, 73) — Вісенте, Гарсія, Мартін (Конечни, 81)

Попередження: Гуріді, Абкар, Конечни, Сівера, Бланко