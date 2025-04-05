Іспанія

Тоді столичним клубом опікувався Бернд Шустер.

Мадридський Реал зазнав домашньої поразки від Валенсії у 30-му турі Ла Ліги-2024/25.

"Вершкові" поступилися "кажанам" на Естадіо Сантьяго Бернабеу вперше з 23 березня 2008-го. Тоді команди обмінялися дублями Рауля й Давіда Вільї, а гол Хав'єра Арісменді приніс гостям під керівництвом Рональда Кумана звитягу (3:2) в 29-му турі чемпіонату Іспанії-2007/08.

Також зазначимо, що для Валенсії перемога над Реалом у Мадриді стала першою виїзною в ході поточної кампанії Ла Ліги. Раніше клуб зазнав семи поразок і сім разів зіграв унічию.