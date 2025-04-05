Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та севільський Бетіс.

Каталонська Барселона та севільський Бетіс зіграють на Монжуїку в тридцятому турі іспанської Ла Ліги.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над мадридським Атлетіко (1:0), залучив до стартового складу Араухо в центрі оборони, тоді як Гаві гратиме в центральному трикутнику, а Левандовські повернеться на вістря атаки.

Мануель Пеллегріні, на тлі перемоги над Севільєю в дербі (2:1), використав із перших хвилин Руїбаля, Натана та Перро в обороні, тоді як Альтіміра гратиме в опорній зоні, а Ло Чельсо та Форнальс розташуються під нападником.

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Бальде — де Йонг, Гаві, Педрі — Ямал, Левандовські, Торрес.

Запасні: Пенья, Кочен, Фаті, Рафінья, Торре, Крістенсен, Лопес, Віктор, Гарсія, Форт, Мартін.



Бетіс: Адріан — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Альтіміра, Кардосо — Антоні, Ло Чельсо, Форнальс — Кучо.

Запасні: Вієйтес, Фернандеш, Бельєрін, Авіла, Бакамбу, Р. Родрігес, Карвалью, Сабалі, Х. Родрігес, Флорес.



Гра Барселона — Бетіс почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.