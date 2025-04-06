Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 5 квітня 2025 року.

Каталонська Барселона у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги на своєму полі зіграла внічию проти севільського Бетіса (1:1).

Команда Ганса-Дітера Фліка була натхненною черговою похибкою мадридського Реала за кілька годин до початку звітного протистояння, і тому швидко відкрила рахунок.

Але робила це Барса не лише через бажання збільшити відрив від переслідувачів, а ще й тому, що у неї бракувало фізичних ресурсів у інтенсивному графіку.

У підсумку Бетіс швидко відігрався, і, як не намагалась команда Фліка після цього підійти до другого забитого м’яча, очки таки втратила.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Бетіс у рамках 30-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Барселона — Бетіс 1:1

Голи: Гаві, 8 — Натан, 17

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Бальде (Мартін, 75) — де Йонг (Гарсія, 57), Гаві, Педрі (Фермін, 75) — Ямал, Левандовські, Торрес (Рафінья, 57).

Бетіс: Адріан — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Альтіміра (Авіла, 46), Кардосо (Льоренте, 79) — Антоні (Родрігес, 75), Ло Чельсо (Карвалью, 59), Форнальс — Кучо (Бакамбу, 75).

Попередження: Гарсія, Кунде — Натан