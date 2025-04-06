Іспанія

Успішний досвід оренди в цьому сезоні.

Бразильський центральний захисник Натан розпочав свою європейську пригоду з трансферу з Ред Булл Брагантино до італійського Наполі за 10 млн євро влітку 2023 року.

Однак досвід виступів у Серії A для нині вже 24-річного виконавця був не з найкращих, тому поточний сезон він відкривав для себе вже в оренді в складі севільського Бетіса.

І ось тут уже футболіст дійсно вгадав із трансфером — 39 матчів, два забитих голи та дві гольові передачі, і це ще майже два місяці до завершення кампанії буде можливість зіграти.

Бетіс від такого досвіду співпраці теж у захваті тому 8 млн євро, які Наполі прописав у орендній угоді в якості суми повноцінного викупу, не здаються для севільського клубу чимось значним.

Іспанці вже підготували для гравця контракт до 2029 року й найближчим часом Наполі отримає сповіщення про бажання Бетіса здійснити повноцінний трансфер.