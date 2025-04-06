Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Хетафе у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги у гостях впевнено обіграв Вальядолід із рахунком 4:0.

Рахунок у матчі було відкрито вже на першій хвилині зусиллями Мауро Арамбаррі, після чого у середині першого тайму перевагу подвоїв Рамон Терратс.

Потім на 38 хвилині Терратс оформив дубль, а у компенсований час до першого тайму Вальядолід залишився у меншості після вилучення Маріо Мартіна Ріелвеса.

Наприкінці другого тайму остаточну крапку у матчі поставив Домінгос Дуарте на 80 хвилині.

Таким чином Хетафе набрав 39 очок і посідає 11 місце в Ла Лізі, а у Вальядоліда 16 балів та останній рядок.

Вальядолід — Хетафе 0:4

Голи: Арамбаррі, 2 Терратс, 19, 38 Дуарте, 80.

Вальядолід: Феррейра — Кандела, Кемерт (Айду, 60), Озкачар, Азну Бен Шейх (Сілва, 46) — Санчес (Тухамі, 72), Нікічер, Мартін Ріелвес, Моро (Чукі, 46) — Сілла, Латаса (Мачіс, 60).

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Дуарте, Альдерете (Беррокаль, 77), Ріко — Терратс, Арамбаррі (да Кошта, 77), Мілья (Сантьяго, 86), Уче (Майораль, 62), Бернат (Перес, 62) — Хуанмі.

Попередження: Кемерт, Сілла — Хуанмі, Іглесіас.

Вилучення: Ріелвес, 45+2.