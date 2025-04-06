Іспанія

Відбувся черговий матч чемпіонату Іспанії.

Реал Сосьєдад у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграв Лас-Пальмас із рахунком 3:1.

"Біло-блакитні" відкрили рахунок на п'ятій хвилині зусиллями Мікеля Оярсабаля.

Потім на 56 хвилині гості подвоїли перевагу в рахунку завдяки голу Серхіо Гомеса, однак через чотири хвилини Олівер Макберні відіграв один м'яч для господарів поля.

Остаточну крапку у матчі поставив Йон Арамбуру на 68 хвилині.

Після 30 турів Сосьєдад набрав 41 очко і займає восьме місце в турнірній таблиці Ла Ліги, а у Лас-Пальмаса 26 балів та 19 рядок.

Лас-Пальмас - Реал Сосьєдад 1:3

Голи: Макберні, 60 - Оярсабаль, 5, Гомес, 56, Арамбуру, 68.

Лас-Пальмас: Горкаш — Віті, Ерсог (Янузай, 71), Маккенна, Мармоль — Рамірес (Марвін, 63), Муньйос (Фустер, 80), Ессугу (Кампанья, 71), Молейро (Кардона, 80) — Сілва, Макберні.

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Субельдія (Мартін, 24), Елустондо, Лопес (Муньйос, 46) — Субіменді — Барренечеа (Кубо, 63), Оласагасті (Сучич, 83), Марін (Кубо, 63), Гомес — Оярсабаль (Оскарссон, 63).

Попередження: Лопес, Мартін.