Іспанія

Команда Дієго Сімеоне знову скоротила відставання у чемпіонських перегонах Ла Ліги.

Мадридський Атлетіко у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги у гостях вирвав перемогу над Севільєю з рахунком 2:1.

Господарі поля повели у рахунку на сьомій хвилині, коли у воротах "матрацників" відзначився Люсьєн Агуме. Однак у середині першого тайму Хуліан Альварес реалізував пенальті та зрівняв цифри на табло.

Переможний м'яч для команди Дієго Сімеоне був забитий на третій компенсованій хвилині до другого тайму, а автором голу став Пабло Барріос.

Після 30 турів Атлетіко набрав 60 очок і посідає третє місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на три бали. У Севільї 36 очок та 11 рядок.

Севілья — Атлетіко Мадрид 1:2

Голи: Агуме, 7 - Альварес, 23 (пен), Барріос, 90+3.

Севілья: Нюланд — Педроса (Гудель, 46), Салас, Баде, Кармона — Соу, Агуме (Ідумбо, 90), Локонга (69) — Варгас (Еджуке, 11), Лукебакіо, Адамс.

Атлетіко Мадрид: Облак — Асіпілікуета (Коке, 56), Ленгле, Ле Норман, Моліна (Галан, 46) — Галлагер (Лемар, 78), Барріос, Льоренте, Сімеоне (Рікельме, 68) — Альварес, Грізманн (Серлот, 55).

Попередження: Салас — Сімеоне, Ленгле, Ле Норман, Серлот.