Іспанія

Команда Борхи Хіменеса досі перебуває в зоні вильоту Ла Ліги.

Леганес і Осасуна розійшлися миром у матчі 30 туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок завершився з рахунком 1:1, і обидва голи були забиті після перерви.

Гості вийшли вперед на 49-й хвилині — точний удар завдав Еррандо, який опинився в потрібному місці під час стандарту.

Леганес довго шукав шанс відігратися і зрештою отримав нагоду наприкінці гри: арбітр призначив пенальті у ворота фаворита, який успішно реалізував Хорхе Раба. Друга нічия в цьому сезоні між цими командами завершилася однаковим рахунком.

Леганес — Осасуна 1:1

Голи: Раба, 87 (пен) - Еррандо, 49

Леганес: Дмітрович — Розьє, Гонсалес, Настасич (де ла Фуенте, 61), Каррера (Діоманде, 83) — Нею Нупа, Тапіа — Крус, Раба, Сіссе — Дієго Гарсія (Ель Хаддаді, 70)

Осасуна: Еррера — Аресо, Бойомо, Катена, Еррандо, Бретонес — Рубен Гарсія (Арнаїс, 88), Монкайола (Гомес, 77), Торро, Орос (Ібаньєс, 77) — Будімір (Рауль, 88)

Попередження: Нупа, Розьє, Раба — Орос, Монкайола, Бретонес