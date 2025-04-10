Іспанія

17-річний футболіст може стати "десяткою".

Вінгер Барселони Ламін Ямал, ймовірно, незабаром отримає новий ігровий номер.

На даний момент 17-річний футболіст виступає під номером 19, проте з початку нового сезону може отримати "десятку". Судячи з усього, Ансу Фаті — нинішній володар десятого номера — покине клуб цього літа.

Як відомо, Ламін Ямал міг стати новою "десяткою" каталонського гранда ще перед стартом поточної кампанії, але відмовився з поваги до Фаті.

Нагадаємо, раніше під десятим номером у Барселоні виступав Ліонель Мессі, найкращий бомбардир в історії клубу.