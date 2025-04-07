Іспанія

Гравець незадоволений кількістю ігрового часу на полі.

Вінгер Барселони Ансу Фаті може залишити склад "блаугранас" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 22-річний іспанець незадоволений кількістю ігрового часу у складі команди Ганса-Дітера Фліка, тому хоче покинути клуб.

Також наголошується, що Ансу хотів змінити клуб ще взимку, але тоді він вирішив залишитися після розмови з Фліком.

У нинішньому сезоні Фаті провів лише вісім матчів, у яких відіграв на полі 187 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Ямал не хоче бачити Левандовські у стартовому складі Барселони.