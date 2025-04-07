Гравець незадоволений кількістю ігрового часу на полі.
Ансу Фаті, Getty Images
07 квітня 2025, 17:13
Вінгер Барселони Ансу Фаті може залишити склад "блаугранас" у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, 22-річний іспанець незадоволений кількістю ігрового часу у складі команди Ганса-Дітера Фліка, тому хоче покинути клуб.
Також наголошується, що Ансу хотів змінити клуб ще взимку, але тоді він вирішив залишитися після розмови з Фліком.
У нинішньому сезоні Фаті провів лише вісім матчів, у яких відіграв на полі 187 хвилин.
Раніше повідомлялося, що Ямал не хоче бачити Левандовські у стартовому складі Барселони.