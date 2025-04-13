Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 13 квітня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги Алавес на своєму полі прийме мадридський Реал.

Алавес — Реал Мадрид

Неділя, 13 квітня, 17:15, стадіон Естадіо Мендісорроса, Віторія-Гастейс. Арбітр зустрічі — Х. Мунуера

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Матч між Алавесом та Реалом обіцяє стати справжнім випробуванням для обох команд. Для мадридського гранда це шанс не відстати від Барселони у боротьбі за титул, тоді як баскський клуб бореться за виживання, перебуваючи небезпечно близько до зони вильоту.

Минулого сезону Алавес приємно здивував, фінішувавши на десятому місці у Ла Лізі. Проте поточна кампанія виявилася значно складнішою — лише 30 очок після 30 турів, 17-та позиція і лише два пункти переваги над зоною вильоту. Втім, команда Едуардо Коудета не здається: перемога над Жироною (1:0) дала фанатам надію. У тому матчі вирішальний гол забив Карлос Вісенте, ставши героєм поєдинку.

За останні п’ять турів Алавес програв лише одного разу, двічі перемігши. Проте домашня форма команди залишає бажати кращого — лише 16 очок у 14 матчах, при цьому забито лише 11 м’ячів. До того ж, серія з шести поспіль поразок від Реала у чемпіонаті додає тривоги.

Мадридці також мають свої проблеми. Після поразки від Валенсії в Ла Лізі (1:2) та розгромної невдачі проти Арсеналу у Лізі чемпіонів (0:3), команда Карло Анчелотті потребує перемоги як ніколи. Відставання від Барселони складає чотири очки, а може зрости до семи, якщо каталонці переможуть Леганес.

Реал має ще зустрітись з Барселоною в чемпіонаті 10 травня, а також у фіналі Кубка Іспанії наприкінці місяця. Отже, попереду — кульмінація сезону, і кожен матч може стати вирішальним.

Орієнтовні склади

Алавес: Овоно — Моуріно, Абкар, Діарра, Санчес — Джордан, Бланко — Вісенте, Ален, Мартін — Кіке Гарсія.

Реал Мадрид: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Чуамені, Гарсія — Камавінга, Модрич — Родріго, Гюлер, Браїм — Ендрік.

Поточна форма

Очні зустрічі