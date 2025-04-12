Дубль на свій рахунок записав Фернандес.
Сельта - Еспаньйол, Getty Images
12 квітня 2025, 21:26
У рамках 31-го туру іспанської Ла Ліги Сельта на своєму полі приймала Еспаньйол.
Гості здобули виїзну перемогу завдяки дублю від Фернадеса.
Сельта — Еспаньйол 0:2
Голи: Фернандес, 28, 63
Сельта: Гуайта — Родрігес (Жаїлсон, 62), Старфельт (Домінгес Касерес, 15), Алонсо — Каррейра (Сведберг, 72), Бельтран, Сотело (Моріба, 46), Мінгеса — Аспас (Лопес, 63), Дуран, Гонсалес Мартінес
Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Рока (Каррерас, 65), Лосано (Крал, 46), Гонсалес, Пуадо (Шеддіра, 83) — Еспосіто (Мілья, 75), Фернандес (Калеро, 83)
Попередження: Родрігес, Жаїлсон — Лосано, Пуадо.