Команда Мічела гостюватиме в колективу Вісенте Морено.
Віктор Циганков, Getty Images
13 квітня 2025, 14:09
У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії-2024/25 Осасуна прийматиме Жирону.
Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для правого вінгера Віктора Циганкова (голкіпер Владислав Крапивцов — на лаві запасних).
Зараз на рахунку 27-річного українця два голи й чотири асисти в 24-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Основна 11-ка господарів поля виглядає наступним чином:
Поєдинок Осасуна — Жирона розпочнеться о 15:00 за київським часом.