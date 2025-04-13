У рамках 31-го туру чемпіонату Іспанії-2024/25 Осасуна прийматиме Жирону.

Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для правого вінгера Віктора Циганкова (голкіпер Владислав Крапивцов — на лаві запасних).

Зараз на рахунку 27-річного українця два голи й чотири асисти в 24-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Основна 11-ка господарів поля виглядає наступним чином:

Поєдинок Осасуна — Жирона розпочнеться о 15:00 за київським часом.