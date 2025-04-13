Форвард Реала залишив команду в меншості ще до перерви після грубого фолу в центрі поля.
Мбаппе, gettyi mages
13 квітня 2025, 18:34
Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе отримав пряму червону картку в першому таймі матчу Ла Ліги проти Алавеса.
На 38-й хвилині поєдинку француз грубо зіграв проти Антоніо Бланко — в центрі поля Мбаппе пішов у підкат прямою ногою в гомілку півзахисника господарів. Арбітр показав нападнику червону картку після перегляду ВАР.
На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь гостей.