Іспанія

Форвард Реала залишив команду в меншості ще до перерви після грубого фолу в центрі поля.

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе отримав пряму червону картку в першому таймі матчу Ла Ліги проти Алавеса.

На 38-й хвилині поєдинку француз грубо зіграв проти Антоніо Бланко — в центрі поля Мбаппе пішов у підкат прямою ногою в гомілку півзахисника господарів. Арбітр показав нападнику червону картку після перегляду ВАР.

На перерву команди пішли за рахунку 1:0 на користь гостей.